«Протек» открыл в Санкт-Петербурге инновационную аптеку

Помимо зонального оформления пространства и цветового выделения стеллажей по категориям ассортимента, что традиционно для формата фарммаркета, в новой аптеке представлены необычные для аптек технологии общения с клиентом. Например, просто проходя мимо аптеки, потенциальный покупатель сможет увидеть информацию о проводимых акциях на витрине управляемой прозрачности или познакомиться с характеристиками рекламируемого товара, объемное изображение которого создаст специальный голографический вентилятор. А вот уже внутри аптеки клиент сможет воспользоваться интерактивным стендом Touch&Watch: взяв в руки упаковку товара, находящегося на стенде, он на экране прочтет все сведения о нем.

Словом, человек, зайдя в новую «Риглу», может получить максимальную информацию без участия первостольников: скачав мобильное приложение с дополненной реальностью Rigla-AR, посетитель аптеки, наведя камеру телефона на упаковку с товаром, получит всю необходимую ему информацию. Тем не менее в инновационной аптеке первостольников работает больше, чем обычно – для покупателей, предпочитающих все же обычный, не инновационный, формат общения.

«Мы стараемся предоставить клиентам все максимально удобные для него варианты получения необходимой информации о товаре, – рассказала «ФВ» директор департамента маркетинга аптечной сети «Ригла» Марина Лаговская. – Открывшаяся в Петербурге аптека – первый наш шаг на пути к реализации тех технологий, что дают потребителю новый, возможно, более эмоциональный опыт знакомства с продуктом».

В будущем году «Ригла» планирует открыть две подобные аптеки в Москве.

Ольга Остроская

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