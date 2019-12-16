Главного врача онкодиспансера задержали при получении взятки от фармкомпании

Имя задержанного не называется, однако известно, что пост главного врача республиканского онкодиспансера три года назад занял Асланбек Бесаев, который является продолжателем медицинской династии и до этого возглавлял отделение хирургии Республиканской кинической больницы, пишет «Медвестник».

По версии следствия, руководитель онкодиспансера обеспечил победу одной из фармацевтических компаний в аукционе на поставку медикаментов с условием получения денежного вознаграждения в виде процента от суммы заключенных контрактов. С февраля по июль 2019 года она превысила 25 млн рублей, а «гонорар» главврача составил 1,5 млн. При передаче денег подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

В начале декабря вступил в силу приговор в отношении бывшего главврача Пензенского областного онкодиспансера Виталия Серебрякова. В суде обвиняемый настаивал на том, что не мог повлиять на ход торгов, поэтому получение им денег от фармкомпании следует расценивать как мошенничество, но не как получение взятки. Однако его доводы были оставлены без внимания, а приговор — без изменения: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в 11 млн руб. и запрет занимать руководящие должности в здравоохранении на протяжении трех лет.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik