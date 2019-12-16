Atlas предложил расшифровку генома за 94,5 тысячи рублей

Биомедицинский холдинг Atlas представил расширенный генетический тест «Полный геном», включающий исследование более 95% ДНК. Стоимость продукта составит 94,5 тысячи рублей.

Как сообщил на презентации «Полного генома» 12 декабря сооснователь компании Андрей Перфильев, результат теста позволит узнать риски заболеваний, фармакогенетику по 53 препаратам и получить рекомендации по здоровому образу жизни, а также расширенную консультацию генетика.

«Он включает все те разделы, которые существуют в нашем генетическом тесте. Плюс к ним добавятся десятки новых признаков. Важным разделом является клинически значимая информация – мы описали 53 лекарства. Также результаты будут содержать данные о наследственных онкологических синдромах. Каждому пользователю мы предоставим специальный экспертный отчет», – пояснил Перфильев.

В компании утверждают, что на российском рынке сегодня они предлагают самую обширную интерпретацию данных. Аналогичные исследования заявляют «Геномед» (99 тысяч рублей) и Genotek (249 тысяч рублей).

Холдинг Atlas основан в 2013 году и включает генетическую лабораторию и клинику в Москве. По данным СПАРК-Интерфакс, совокупная выручка ООО «Атлас» и ООО «Медицинский центр «Атлас» в 2018 году составила 246 млн рублей.

Фото: Atlas

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