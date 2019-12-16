Суд оправдал шесть казанских поставщиков МИ по делу о картельном сговоре

Арбитражный суд Республики Татарстан признал незаконным решение регионального УФАС о виновности ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», «Гиря 14», «Ортопрайм», «Ортопрайм СНГ», «Диапомпа» и «Диамид» в картельном сговоре на 330 аукционах по поставке медизделий. Аннулированы и наложенные на эти компании штрафы на общую сумму 36 млн рублей. Суд посчитал, что отсутствие регистрации в ФНС договора доверительного управления до начала антимонопольного разбирательства не препятствовало контролю депутата Госсовета РТ Альмира Михеева над компаниями, следовательно, они представляли собой единый хозяйствующий субъект.

О признаках картельного сговора надзорное ведомство сообщило в январе 2018 года. Речь шла об аукционах, состоявшихся в 2015–2017 годах.

В ходе рассмотрения дела юристы Альмира Михеева представили документы, согласно которым депутат, владеющий шестью юрлицами, в марте 2015 года заключил с владельцем ООО «Диамид» Юлией Поповой договор доверительного управления. Однако, как выяснилось, документ не был должным образом зарегистрирован в Федеральной налоговой службе.

В июне 2018 года УФАС по Республике Татарстан признало компании виновными в заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию, и в завышении цен на торгах. Материалы были переданы для назначения административного наказания. УФАС выписало штрафы на общую сумму 43 млн рублей, однако уличенные в сговоре компании обжаловали это решение в арбитраже. В итоге суд частично удовлетворил иск компаний, снизив сумму штрафов до 36 млн рублей, но оставил в силе остальные пункты решения УФАС.

Апелляция подтвердила решение суда первой инстанции, однако в октябре 2019 года кассационный суд отменил первоначальный вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Основанием для пересмотра приговора стали новые обстоятельства.

Как выяснилось из материалов дела, в мае 2018 года Михеев подал заявление о регистрации договора от 2015 года о доверительном управлении ООО «Диамид» в ФНС, однако получил отказ. Налоговики посчитали, что заявитель, уже владеющий шестью компаниями, не сможет осуществлять контрольно-распорядительную деятельность в седьмой компании и его управление будет номинальным. Михеев обжаловал решение в Арбитражном суде республики, добившись от ФНС принудительной регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Поволжский арбитражный суд учел этот вердикт, посчитав, что группа компаний, обвиненных в картельном сговоре, являлась единым хозяйствующим субъектом. А это не было принято во внимание при первоначальном рассмотрении дела в УФАС, соответственно, суд приостановил все предыдущие решения и отправил дело в первую инстанцию.

Антимонопольная служба в свою очередь направила жалобу в Коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.