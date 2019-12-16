С 2020 года бесплатные лекарства в РФ смогут получить пациенты, перенесшие инсульт

Больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, такие как инфаркт миокарда и инсульт, с 2020 года будут обеспечены бесплатными лекарствами, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения — острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода», – сказала Скворцова на Совете законодателей.

Также министр добавила, что все клинические рекомендации и критерии качества оказания медицинской помощи в России будут пересмотрены до конца 2021 года.

«С 2012 года Минздравом поэтапно введены обязательные к исполнению порядки оказания медицинской помощи, национальные клинические рекомендации, критерии качества, ставшие основой для контрольных и экспертных мероприятий. Эта работа продолжается в соответствии с принятым в 2018 году федеральным законом, и до конца 2021 года весь пул клинических рекомендаций и критериев качества будет не только актуализирован, но и интегрирован с цифровой программой управления качеством медицинской помощи», – уточнила Вероника Скворцова.

gmpnews