Минздрав России одобрил Ранвэк (упадацитиниб) для лечения ревматоидного артрита

Глобальная научно-исследовательская биофармацевтическая компания AbbVie объявляет, что Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило препарат РАНВЭК (упадацитиниб) для перорального приема 1 раз в день в дозе 15 мг. Препарат является ингибитором Янус-киназы (JAK) и предназначен для лечения взрослых пациентов с ревматоидным артритом (РА) умеренной и высокой активности.

РАНВЭК был одобрен Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании предоставленных результатов пяти клинических исследований 3-й фазы программы SELECT, одной из самых полных регистрационных программ при РА, в рамках которой изучалась эффективность и безопасность препарата у 4400 пациентов, в том числе у пациентов, не ответивших на лечение генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП), базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), а также пациентов, не получавших лечением метотрексатом.

«Несмотря на наличие громадного арсенала лекарственных средств с различными механизмами действия, многие пациенты не достигают клинической ремиссии или по крайне мере низкой активности заболевания, что является главными целями лечения ревматоидного артрита, — говорит главный ревматолог МЗ РФ, Президент АРР, академик РАН Е.Л. Насонов

В ходе исследований 3-й фазы клинической программы SELECT препарата РАНВЭК были достигнуты все первичные и вторичные конечные точки.

«Создание и разработка препарата РАНВЭК отражают долгосрочные обязательства AbbVie использовать достижения науки для улучшения жизни пациентов с иммуноопосредованными заболеваниями, — отметил Энтони Вонг, региональный вице-президент AbbVie в России, Украине и СНГ. Одобрение препарата РАНВЭК Министерством здравоохранения Российской Федерации ознаменовало важный этап в стремлении AbbVie разрабатывать инновационные препараты для лечения ревматоидного артрита, чтобы улучшить качество жизни российских пациентов».

gmpnews