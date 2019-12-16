Производители смогут сэкономить на кодах маркировки сотни миллионов рублей

Проект поправок сейчас проходит публичное обсуждение на сайте regulation.gov. Предложенные поправки являются отсылочным регламентирующим документом к одобренному депутатами закону о переносе обязательной маркировки лекарств с 1 января до 1 июля 2020 года с поэтапным внедрением. Правительство должно принять предложенные дополнения в Постановление № 1556 до 31 декабря.

Если документ будет принят без изменений, то у производителей появляется возможность в первом полугодии реализовывать маркированные препараты, без затрат на коды. Во втором параграфе Постановления предложен пункт 1(6), согласно которому, «оператор системы мониторинга по запросу субъектов обращения лекарственных средств вправе предоставлять коды маркировки с 1 января 2020 г». А также пункт 1(7), где говорится, что «плата за оказание оператором системы мониторинга услуги по предоставлению кодов маркировки взимается с 1 июля 2020 г».

Таким образом, производители, уже готовые в рабочем режиме реализовывать маркированные препараты, сэкономят за первые полгода сотни миллионов рублей на кодах. На данный момент стоимость одного кода определена Минпромторгом в 50 копеек. Как ранее сообщал «ФВ» директор по информационным технологиям «Отисифарм» Алексей Кадочников, затраты только на коды оцениваются ежегодно в 350-400 млн рублей. Это значит, что компании смогут сэкономить до 1 июля 100-200 млн рублей.

Бывший руководитель направления «Фарма» оператора маркировки ЦРПТ Антон Харитонов, подтвердил «ФВ», что отгруженный маркированный товар будет полноценно идти с 1 января через систему МДЛП. «Выполняя подготовку к введению обязательной маркировки с 1 июля, система начнет фиксировать данные о производстве лекарств уже с января. А поскольку тестировать нанесение будут все производители, это позволит начать реально прослеживать произведенные лекарства ещё до наступления срока их обязательной маркировки».

Этот подтверждает предложенный пункт 1(3) проекта, где указывается, что производители должны вносить данные обо всех нанесенных кодах в систему начиная с 1 января 2020 года. Все пробные партии маркированных лекарств, введенных в гражданский оборот, уже должны быть отражены в системе оператора. При этом, эксперт уверен, что задним числом взимать деньги за коды первого полугодия оператор не сможет по техническим причинам.

«Все коды, предоставленные производителям в режиме эксперимента, которые производители введут в оборот или передадут отчёт о нанесении до 1 июля, будут однозначно предоставлены бесплатно», пояснил Харитонов, участвовавший в разработке системы МДЛП.

На момент публикации материала, «Оператор-ЦРПТ» не смог предоставить комментарий.

Денис Кунгуров

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