«  
  »

Bristol-Myers Squibb выиграла патентный спор у Gilead

Компания Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») отсудила у компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») 752 млн долл. США за нарушение патента на технологию лечения онкозаболеваний, сообщает Reuters.

Суд Лос-Анджелеса пришел к выводу, что препарат Yescarta нарушает патент, принадлежащий подразделению Bristol-Myers Squibb – компании Juno Therapeutics («Джуно Терапьютикс»). Препарат продает подразделение Gilead Sciences – компания Kite Pharma («Кайт Фарма»).

В Gilead Sciences с решением суда не согласны. Компания намерена опротестовать решение.

Илья Дугин
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Декабрь 16, 2019 | Просмотров: 112