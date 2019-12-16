Для резидентов технополиса «Москва» подготовят специалистов фармпромышленности Производители смогут сэкономить на кодах маркировки сотни миллионов рублей » Bristol-Myers Squibb выиграла патентный спор у Gilead Компания Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») отсудила у компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») 752 млн долл. США за нарушение патента на технологию лечения онкозаболеваний, сообщает Reuters. Суд Лос-Анджелеса пришел к выводу, что препарат Yescarta нарушает патент, принадлежащий подразделению Bristol-Myers Squibb – компании Juno Therapeutics («Джуно Терапьютикс»). Препарат продает подразделение Gilead Sciences – компания Kite Pharma («Кайт Фарма»). В Gilead Sciences с решением суда не согласны. Компания намерена опротестовать решение. Илья Дугин

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