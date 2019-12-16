Для резидентов технополиса «Москва» подготовят специалистов фармпромышленности

До 2023 года на базе Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) подготовят около двух тысяч специалистов для компаний — участниц биофармацевтического кластера в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”».

«В декабре прошлого года на базе московской ОЭЗ создан биофармацевтический кластер. Его участниками стали более 20 резидентов, в том числе такие компании, как “Р-Фарм” и BIOCAD, с которыми заключены офсетные контракты и которые сегодня находятся на этапе строительства производственных мощностей на площадке ОЭЗ “Алабушево” в Зеленограде», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он подчеркнул, что МГОК подготовит высококвалифицированный персонал, чьи компетенции будут максимально соответствовать конкретным требованиям работодателей, а также мировым стандартам профессиональной подготовки WorldSkills.

По словам директора Московского государственного образовательного комплекса Игоря Артемьева, учреждение будет готовить не только фармацевтов и провизоров, но и операторов производства, лаборантов химического анализа, слесарей-наладчиков, электриков, операторов контрольно-измерительных приборов и автоматики.

«Такая коллаборация позволит создать совместно с фармацевтической компанией “Р-Фарм” и МГОК компетенцию FutureSkills “Фармацевтическая биотехнология” по мировым стандартам WorldSkills и распространять ее по всей территории России и за рубежом», — добавил Артемьев.

Площадку, на которой пройдет обучение, укомплектуют всем необходимым оборудованием. Студенты будут развивать свои навыки в аналитических, хроматографических, микробиологических, биохимических лабораториях. Также они смогут обучаться на линиях изготовления, фасовки, выдачи лекарственных препаратов и линиях жизнеобеспечения производства.

Источник: www.mos.ru

pharmvestnik