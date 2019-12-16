Для резидентов технополиса «Москва» подготовят специалистов фармпромышленности

Специалистов фармацевтической промышленности для резидентов технополиса «Москва» будут обучать на базе Московского государственного образовательного комплекса.
До 2023 года на базе Московского государственного образовательного комплекса (МГОК) подготовят около двух тысяч специалистов для компаний — участниц биофармацевтического кластера в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис “Москва”».
«В декабре прошлого года на базе московской ОЭЗ создан биофармацевтический кластер. Его участниками стали более 20 резидентов, в том числе такие компании, как “Р-Фарм” и BIOCAD, с которыми заключены офсетные контракты и которые сегодня находятся на этапе строительства производственных мощностей на площадке ОЭЗ “Алабушево” в Зеленограде», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Он подчеркнул, что МГОК подготовит высококвалифицированный персонал, чьи компетенции будут максимально соответствовать конкретным требованиям работодателей, а также мировым стандартам профессиональной подготовки WorldSkills.
По словам директора Московского государственного образовательного комплекса Игоря Артемьева, учреждение будет готовить не только фармацевтов и провизоров, но и операторов производства, лаборантов химического анализа, слесарей-наладчиков, электриков, операторов контрольно-измерительных приборов и автоматики.
«Такая коллаборация позволит создать совместно с фармацевтической компанией “Р-Фарм” и МГОК компетенцию FutureSkills “Фармацевтическая биотехнология” по мировым стандартам WorldSkills и распространять ее по всей территории России и за рубежом», — добавил Артемьев.
Площадку, на которой пройдет обучение, укомплектуют всем необходимым оборудованием. Студенты будут развивать свои навыки в аналитических, хроматографических, микробиологических, биохимических лабораториях. Также они смогут обучаться на линиях изготовления, фасовки, выдачи лекарственных препаратов и линиях жизнеобеспечения производства.
Источник: www.mos.ru