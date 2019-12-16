Novartis прекратила разработку противоастматического препарата

В октябре компания объявила о двух неудачных КИ у пациентов с астмой средней формы тяжести. Теперь препарат потерпел неудачу при КИ у пациентов со средней и тяжелой формами бронхиальной астмы.

В ходе КИ не удалось снизить количество приступов заболевания в течение 52-х недель по сравнению с плацебо. Fevipiprant применялся в дозировках 150 и 450 мг.

Как отметили в Novartis, несмотря на неудачу с fevipiprant в разработке у компании еще порядка двух десятков потенциальных блокбастеров.

Илья Дугин

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