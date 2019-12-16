Novartis прекратила разработку противоастматического препарата

Швейцарская фармкомпания Novartis («Новартис») объявила о прекращении разработки противоастматического препарата fevipiprant, на который она возлагала большие надежды, сообщает Reuters. Препарат не прошел очередные клинические исследования (КИ).
В октябре компания объявила о двух неудачных КИ у пациентов с астмой средней формы тяжести. Теперь препарат потерпел неудачу при КИ у пациентов со средней и тяжелой формами бронхиальной астмы.
В ходе КИ не удалось снизить количество приступов заболевания в течение 52-х недель по сравнению с плацебо. Fevipiprant применялся в дозировках 150 и 450 мг.
Как отметили в Novartis, несмотря на неудачу с fevipiprant в разработке у компании еще порядка двух десятков потенциальных блокбастеров.
Илья Дугин
pharmvestnik