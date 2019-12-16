Правительство изменило порядок регистрации и перерегистрации цен на препараты из Перечня ЖНВЛП

Правительство РФ внесло изменения в систему государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Соответствующее Постановление №1683 от 16.12.2019 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Постановлением утверждены Правила обязательной перерегистрации в 2019—2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, дополнены положениями о включении в указанный реестр информации, связанной с обязательной перерегистрацией. Определен порядок расчета предельной отпускной цены на лекарственный препарат при ее перерегистрации в целях снижения.

Действующими Правилами государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП (утверждены постановлением Правительства от 29 октября 2010 года №865), установлена возможность перерегистрации цены с учетом двойного уровня инфляции для всех лекарственных препаратов в ценовом сегменте до 50 рублей.

Внесёнными изменениями граница нижнего ценового сегмента увеличена с 50 до 100 руб.

Предусмотрено сохранение ранее зарегистрированных или перерегистрированных предельных отпускных цен на иммунобиологические лекарственные препараты, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, в отношении производителей государств — членов ЕАЭС, а также на препараты в ценовом сегменте до 100 рублей.

Установлен особый порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты, предназначенные для использования в педиатрической практике. Так, в случае, если на дату подачи в Минздрав РФ заявления о госрегистрации на лекарственный препарат, применяемый в педиатрической практике, не зарегистрирована предельная отпускная цена на препарат в дозировках, применяемых в педиатрической практике, в рамках одного МНН (при его отсутствии химического или группировочного наименования) и лекарственной формы, расчет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными для референтных лекарств. При этом максимальная разница между минимальной зарегистрированной предельной отпускной ценой на лекарственный препарат и представленной для госрегистрации предельной отпускной ценой на препарат, рассчитанная исходя из стоимости единицы действующего вещества, не может превышать 90%.

С 1 января 2021 г. не допускается реализация производителями лекарственных препаратов, предельные отпускные цены на которые не перерегистрированы в 2019 — 2020 годах в соответствии с Правилами обязательной перерегистрации.

Елена Сидорова

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