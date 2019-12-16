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Антон Пак избран председателем совета директоров «Нанолек Холдинг»

Антон Пак

В новый состав совета директоров «Нанолек Холдинг» вошел Антон Петрович Пак в качестве председателя совета директоров. Основной зоной его ответственности станет представление и защита интересов инвесторов компании при принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, прежде всего в рамках реализации стратегии развития компании и управления корпоративными финансами.

Как сообщили в компании, Пак является выпускником МГИМО, Лондонской школы бизнеса, Юридической школы университета Northwestern. В настоящее время он занимает должность управляющего партнера частного фонда прямых инвестиций К2 Group и специализируется на поиске перспективных инвестиционных проектов, структурировании и реализации сделок по обеспечению участия в них инвесторов; осуществляет операционный мониторинг сопровождаемых проектов, включая участие в советах директоров/собраниях акционеров проектных компаний.

Ранее Антон Пак работал на руководящих должностях в банковской сфере (Росбанк, МФК и т.д.).
Фото: krskfo.ru

pharmvestnik

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Декабрь 16, 2019 | Просмотров: 153