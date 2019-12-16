Победа Бориса Джонсона на выборах в Великобритании дала шанс американским фармкомпаниям Антон Пак избран председателем совета директоров «Нанолек Холдинг» » ЦВ «Протек» возглавил рейтинги дистрибьюторов за 1-3 кварталы 2019 года ЦВ «Протек» стал лидером рейтингов дистрибьюторов за 1-3 кварталы 2019 года, подготовленных аналитическими компаниями IQVIA и DSM Group. Доля ЦВ «Протек» на рынке валовых продаж лекарственных средств, по данным IQVIA, составила 13,7%. На втором месте — «Пульс» (доля рынка 13%), на третьем — «Катрен» (доля рынка 12,6%). В рейтинге дистрибьюторов по итогам 9 месяцев 2019 года, подготовленном DSM Group, ЦВ «Протек» лидирует с долей рынка 14,8%. За ним следуют «Пульс» (14,1%) и «Катрен» (13,6%). «Рейтинги ведущих аналитических агентств убедительно демонстрируют лидерство ЦВ «Протек» в дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка. Одним из бизнес-решений, направленных на повышение эффективности компании и укрепление ее позиций, стала кредитная политика, около двух лет реализуемая во взаимоотношениях с партнерами — розничными предприятиями», отметил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Источник: ЦВ «Протек» pharmvestnik