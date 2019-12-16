Победа Бориса Джонсона на выборах в Великобритании дала шанс американским фармкомпаниям

В своем программном документе Тори (консерваторы) обязуются увеличить расходы на R&D до 2,4% от ВВП.

Между тем, остается проблема ценообразования, о которой в документе практически нет ни слова.

Согласно просочившимся в СМИ документам, британское правительство уже ведет переговоры с представителями администрации Президента США Дональда Трампа по ценам на лекарства. Цель представителей администрации — максимальное увеличение срока патентной защиты на лекарственные препараты биологического происхождения.

Американские переговорщики нацелены на скорейшее заключение соглашения с Великобританией, так как в переговорах с Канадой их усилия не увенчались успехом.

По мнению представителей американской стороны, проамериканская сделка с Великобританией станет весомым вкладом в президентскую кампанию Дональда Трампа в 2020 году.

По мнению экспертов, даже в случае импичмента американского президента, переговоры с США могут повлиять на британский фармрынок, хотя консерваторы и уверяют, что американо-британские деловые связи никак не коснутся Национальной системы здравоохранения.

Среди других положений программного документа консерваторов — преобразование Фонда онкологических препаратов в Фонд инновационных препаратов, благодаря чему доступ к лекарствам получат пациенты, страдающие не только от онкологических, но и от аутоиммунных и редких заболеваний.

Кроме этого, в программе содержится положение о стимулировании частных инвестиций в исследования в области болезни Альцгеймера.

Илья Дугин

pharmvestnik