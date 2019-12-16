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FDA одобрило первый в мире одноразовый дуоденоскоп компании Boston Scientific

FDA одобрило первый дуоденоскоп, полностью предназначенный для разового применения; это стало результатом многочисленных сообщений об инфекциях, передаваемых от пациента к пациенту инструментами, которые с трудом поддаются очистке, и призывов к разработке более безопасных конструкций, сообщает портал FierceBiotech.

Полностью стерильный дуоденоскоп EXALT Model D компании Boston Scientific («Бостон Сайентифик») обеспечивает доступ в верхний отдел желудочно-кишечного тракта пациента для визуализации и диагностики нарушений со стороны желчевыводящих путей и прочих заболеваний так же, как это позволяет делать традиционный дуоденоскоп.

В Boston Scientific утверждают, что управление одноразовым дуоденоскопом осуществляется так же, как и многоразовыми инструментами, поэтому врачи знакомы с этой системой.

Ограниченный коммерческий выпуск дуоденоскопа EXALT Model D, которому ранее FDA присвоило статус «прорывного медицинского инструмента», планируется в I квартале 2020 года.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Декабрь 16, 2019 | Просмотров: 135