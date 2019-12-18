Депутаты приняли законопроект о взаимозаменяемости лекарств во втором чтении с учетом поправок

Ко второму чтению в законопроект внесено много поправок. Как писал «ФВ», Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором предостерегла от принятия поспешных невыверенных регуляторных решений, в связи с рассмотрением Госдумой законопроекта о взаимозаменяемости лекарственных средств.

В частности, в редакции документа ко второму чтению уточнены: порядок определения взаимозаменяемости; понятие эквивалентности (для биоаналоговых (биоподобных) лекарств (биоаналогов); эквивалентности лекарственной формы; эквивалентность или сопоставимость состава вспомогательных веществ препарата и др.

В документе также указано, что особенности определения взаимозаменяемости биологических лекарственных препаратов, комбинированных лекарственных препаратов (содержащих комбинацию двух и более действующих веществ), лекарственных препаратов для парентерального питания и недозированных лекарственных препаратов устанавливаются Правительством РФ.

Как сказал руководитель Межфракционной рабочей группы Госдумы по лекарственному обеспечению Андрей Исаев, в законопроект внесена очень важная поправка, которая урегулирует вопрос приобретения незарегистрированных в РФ лекарств.

Перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов будет формироваться, регулярно обновляться и размещаться в интернете.

Елена Сидорова

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