В 2019 году с фармрынка отозвано почти 400 препаратов

За 2019 год с российского фармацевтического ушло 385 препаратов, подсчитал «ФВ» на основании данных государственного реестра лекарственных средств.
Большинство из этих лекарств отозвано по решению производителя или уполномоченного юридического лица в связи с реорганизацией продуктового портфеля.
По решению Минздрава отозвано 21 регистрационное удостоверение: пять — в связи с неподтверждением госрегистрации, 16 представляли угрозу здоровью пациента. Кроме того, Минздрав приостановил действие 12 регистрационных удостоверений, в последующем возобновив обращение пяти препаратов.
Еще одной тенденцией года стал уход витаминных препаратов из лекарств в БАДы.