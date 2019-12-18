В 2019 году с фармрынка отозвано почти 400 препаратов

Большинство из этих лекарств отозвано по решению производителя или уполномоченного юридического лица в связи с реорганизацией продуктового портфеля.

По решению Минздрава отозвано 21 регистрационное удостоверение: пять — в связи с неподтверждением госрегистрации, 16 представляли угрозу здоровью пациента. Кроме того, Минздрав приостановил действие 12 регистрационных удостоверений, в последующем возобновив обращение пяти препаратов.

Еще одной тенденцией года стал уход витаминных препаратов из лекарств в БАДы.

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