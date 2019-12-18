Аптеки «Вита Экспресс» отстояли право на свое название в Роспатенте

В доводах возражения указывалось на сходство до степени смешения с двух торговых знаков, при этом подчеркивалось, что компания «Мир офиса» зарегистрировал свой знак раньше, и осуществляет деятельность, в том числе, в области реализации фармацевтической продукции.

По мнению аптечной сети «Вита экспресс», регистрация знака «Витаэкспресс» была осуществлена «с намерением ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под обозначением «Вита экспресс» и незаконно получить конкурентное преимущество, создав имитацию известной федеральной сети аптек».

Также представители аптечной сети заявили, что в возражении «не были представлены материалы, подтверждающие фактическую деятельность по продаже фармацевтической продукции».

В этой связи стоит отметить, что в предыдущем решении от 22 ноября нынешнего года Роспатент признал недействительной правовую охрану знака «Витаэкспресс» в сфере продаж фармпродукции.

Сергей Рякин

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