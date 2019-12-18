Более 650 участников: как прошла годовая конференция АСНА

Руководители АСНА подвели итоги работы в 2019 году, который был достаточно успешным для компании. Партнерская сеть увеличилась до 10 056 аптек, география стран СНГ — до 5 стран. На мероприятии были представлены внутренние алгоритмы работы АСНА в 2020 году, обсудили насущные вопросы отрасли: введение маркировки, ассортимент лекарств, сегмент e-commerce, ценообразование и многое другое, а также активно отвечали на вопросы из зала.

Особое внимание было направлено на выступление специального гостя — Чрезвычайного и Полномочного Посла Исландии в РФ, Берглинд Асгейрсдоттир. Она рассказала о том, что мероприятие такого масштаба в фарме видит впервые. Между АСНА и производителями Исландии выстраиваются долгосрочные партнерские отношения.

Финальным аккордом конференции стал праздничный гала-ужин с участием звездных гостей, который объединил всех участников уже в неформальной обстановке.

Источник: АСНА

pharmvestnik