Депутаты хотят принять закон о дистанционной продаже лекарств в январе 2020 года

«Законопроект находится в высокой степени готовности. Единственным разногласием между нами и правительством является ситуация с рецептурными препаратами. Все остальное мы практически согласовали. Но в той редакции, в которой мы внесли законопроект, предполагается, что с 1 января 2022 года мы разрешаем продажу через интернет рецептурных препаратов. Правительство против», – говорит Исаев.

По его словам, правительство в целом не против продажи рецептурных препаратов через интернет, а против установления конкретной даты ее внедрения.

«Нам предстоит дискуссия, но я думаю, что данный закон будет принят в январе следующего года. Он допускает продажу лекарств, в том числе и оптовиков, имеющих розничную лицензию, что, с нашей точки зрения, должно сказаться на цене», – заметил депутат.

Источник: www.duma-er.ru

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