Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «ВЗН»

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 51 988 267,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 239 817 500,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 33 052 425,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 67 515 617,40 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 8 028 148,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 20 444 301,36 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг
Начальная (максимальная) цена контракта: 235 995 471,25 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 52 131 487,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 162 095 742,99 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 18 416 737,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik