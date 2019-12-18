«  
  »

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «ВЗН»

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

– Эверолимус, таблетки и/или таблетки диспергируемые, 0,25  мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 51 988 267,80 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта:  239 817 500,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 33 052 425,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 67 515 617,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 028 148,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 444 301,36 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг

Начальная (максимальная) цена контракта: 235 995 471,25 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта:  52 131 487,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 162 095 742,99 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

– Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 416 737,50 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.

Елена Сидорова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Декабрь 18, 2019 | Просмотров: 55