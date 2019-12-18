Депутаты введут регулирование деятельности аптечных сетей

«На сегодняшний день продовольственные сети у нас отрегулированы достаточно жестко. Что касается аптечных сетей – вообще такое понятие в законодательстве отсутствует. Хотя есть даже Ассоциация аптечных сетей. В результате аптеки в этой цепочке «производитель – дистрибьютор – аптека» занимают самое монопольное положение», – говорит Исаев.

По его словам, аптечные сети диктуют свои условия рынку, «берут деньги за то, чтобы лекарство легло на полку, берут деньги за обучение в случае, если внедряются новые лекарства, проводят насильственные маркетинговые акции, которые запрещены сегодня для торговых сетей»

«Мы понимаем, что так жестко, как торговую сеть, аптечную регулировать нельзя. Это надо сделать более тонко. Тем не менее определенные законодательные ограничения мы предполагаем ввести», – считает депутат.

Источник: duma-er.ru

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