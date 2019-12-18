Технология Zydis компании Catalent будет использоваться при разработке препарата для лечения РС

Компания Catalent («Каталент») заключила партнерское соглашение с канадской Ethicann Pharmaceuticals («Этиканн Фармасьютикалз») об использовании технологии Zydis при создании рецептуры комбинированного препарата на основе каннабинола (CBD) и тетрагидроканнабинола (THC) для лечения мышечной спастичности при рассеянном склерозе (РС), сообщает портал In-Pharma Technologist.
Ethicann Pharmaceuticals использует растительные каннабиноиды при разработке препаратов для лечения ряда заболеваний и состояний, включая тошноту после химиотерапии, хронический болевой синдром, посттравматическое стрессовое расстройство, а также минимизацию последствий приема опиоидов.
По условиям соглашения с Catalent, компания Ethicann разработает рецептуру экспериментального комбинированного препарата для лечения мышечной спастичности при РС, используя технологию Zydis от Catalent. Данная технология обеспечивает создание таблеток, диспергируемых в полости рта.
Как объяснил руководитель подразделения технологий пероральной и специализированной доставки препаратов (Oral and Specialty Delivery) Catalent Джонатан Арнольд, общеизвестно, что CBD и THC нерастворимы и обладают низкой биодоступностью. Разработанная по технологии Zydis сублингвальная лекарственная форма обеспечит доставку препарата, избегая эффекта первого прохождения, т.е. метаболизма до попадания в системный кровоток при прохождении через стенку желудочно-кишечного тракта и печень.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik