Комбинированные препараты компании Gilead для лечения НАСГ не достигли целей в КИ II фазы

Это – последний по времени провал в цепи неудачных КИ, в которых изучают препараты для лечения ожирения печени. В случае одобрения любой препарат-кандидат стал бы первым в данном нозологическом сегменте.

НАСГ поражает около 5% мирового населения и становится основной причиной трансплантаций печени.

В проводимом Gilead КИ II фазы изучали три экспериментальных препарата – selonsertib, cilofexor и firsocostat. Все они имеют разные механизмы действия.

В КИ не была достигнута основная цель – статистически значимое увеличение доли пациентов, достигших улучшения с точки зрения развития фиброза печени без прогрессирования НАСГ.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik