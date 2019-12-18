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Комбинированные препараты компании Gilead для лечения НАСГ не достигли целей в КИ II фазы

Компания Gilead Sciences Inc («Гилеад Сайенсиз Инк.») заявила о том, что все комбинации ее трех препаратов для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) не достигли успеха в клиническом исследовании (КИ) II фазы, сообщает агентство Reuters.

Это – последний по времени провал в цепи неудачных КИ, в которых изучают препараты для лечения ожирения печени. В случае одобрения любой препарат-кандидат стал бы первым в данном нозологическом сегменте.

НАСГ поражает около 5% мирового населения и становится основной причиной трансплантаций печени.

В проводимом Gilead КИ II фазы изучали три экспериментальных препарата – selonsertib, cilofexor и firsocostat. Все они имеют разные механизмы действия.

В КИ не была достигнута основная цель – статистически значимое увеличение доли пациентов, достигших улучшения с точки зрения развития фиброза печени без прогрессирования НАСГ.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Декабрь 18, 2019 | Просмотров: 67