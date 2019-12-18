Минздрав разрешит закупать препараты для лечения муковисцидоза по торговым наименованиям

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила «дорожную карту» по повышению качества оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания пациентов с муковисцидозом.

«В «дорожную карту» включены и вопросы установления инвалидности, и лечебное питание, и возможности амбулаторного лечения для пациентов с муковисцидозом. Обновление потребуется и клиническим рекомендациям по лечению муковисцидоза. Профессиональное сообщество уже приступило к этой работе», – отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Согласно «дорожной карте» до конца текущего года Минздрав России подготовит и направит в субъекты Российской Федерации информационное письмо о возможности закупки лекарственного препарата по торговому наименованию, а также разработает регламент реагирования на сигналы недоброкачественных и фальсифицированных лекарств.

В I квартале 2020 года министерство актуализирует клинические рекомендации по муковисцидозу у детей с включением обоснованных данных по оптимальной форме ферментозаместительной терапии; доработает клинические рекомендации по муковисцидозу у взрослых и риск-ориентированный список препаратов для проведения контроля качества. Министерство также планирует провести дополнительные сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков по качеству, а также ускорить внедрение маркировки лекарственных препаратов.

«В III квартале 2020 года будет сформирован и опубликован на официальном сайте Минздрава России перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов», – сообщает пресс-служба министерства.

В ноябре 2019 года в соцсетях появились публикации о трудностях, с которыми сталкиваются граждане при получении лекарств для лечения муковисцидоза. По поручению Вероники Скворцовой Росздравнадзор проанализировал ситуацию с наличием на фармрынке РФ антибактериальных препаратов, применяемых в комплексной терапии этого заболевания, и не выявил серьезных проблем.

Елена Сидорова

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