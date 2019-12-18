«Гемамед» за три года инвестирует 1 млрд рублей в производство медизделий в Москве

«Мы подвели итоги конкурса на право заключения офсетного контракта, в рамках которого в городе будет создано почти стопроцентно импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных, — прокомментировал итоги аукциона зам. мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. — Офсет будет подписан с ООО «Гемамед» уже в конце этого года. Объем поставки продукции по контракту составит 8,6 млрд рублей».

В реализацию проекта в Москве инвестор вложит 1 млрд рублей в течение трех лет. Инвестиционная стадия пройдет в два этапа с учетом различной степени сложности изготовления продукции, которая будет поставляться для городских нужд на протяжении восьми лет.

Офсетный контракт на производство медицинских изделий станет для столицы третьим.

Первый госконтракт на поставку лекарственных средств был заключен между Правительством Москвы и компанией ЗАО «Биокад» в октябре 2017 г. по результатам открытого конкурса. Фармпроизводитель получил право долгосрочной поставки для нужд города препаратов для лечения онкологических больных. Стоимость контракта по итогам торгов составила 14 млрд руб., а цена снизилась почти вдвое. В соответствии с контрактом инвестор обязан вложить в создание нового производства 3 млрд руб.

Второй офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства по созданию производства лекарственных средств на территории Москвы, заключен с ООО «Р-Опра» в конце сентября 2018 г.

«Одной из главных целей офсетного контракта является стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. По закону о контрактной системе, офсетный контракт может быть заключен на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций — 1 млрд рублей, поставляемый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой степенью локализации», — пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Источник: Инвестиционный портал г. Москвы

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