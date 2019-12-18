Регионы ждут от Минздрава информацию о пилотах по лекарственному обеспечению

НИИ им. Семашко разработал методику проведения пилотных проектов и передал ее в Минздрав РФ, рассказал научный руководитель ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко» Рамил Хабриев на конференции «Финздрав», проходящей в Москве 16-17 декабря. Однако он не смог раскрыть детали документа, так как Минздрав внес в него свои поправки.

«Нам сказали, что в министерстве поправят документ и отправят на ознакомление в регионы. Вы получили методику?», — спросил он, обращаясь к представителям региональных Минздравов. Утвердительно ответили два-три человека.

«Нет методических рекомендаций, нет понимания, какие группы препаратов войдут в программу. Мы не можем провести расчеты. Вызывает озабоченность наличие препаратов, которые войдут в программу, будет ли у производителей достаточный объем», — отметила зам. министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

«Как только узнали о федеральном проекте, то решили поучаствовать в нем. Мы видели методику, однако у нас до сих пор еще много вопросов. Например, если речь идет о софинансировании покупки лекарств со стороны пациентов, то какие аптеки мы будем привлекать? У нас есть областная фармация, которая представлена во всех населенных пунктах. Однако может возникнуть вопрос со стороны антимонопольных органов. Если проведем конкурс и выберем частные аптеки, то надо будет заставить их поставить соответствующее программное обеспечение, также мы опасаемся, что станет трудно собирать отчетность по каждому пациенту», — поделилась заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области Лариса Борщевская.

Представители субъектов Федерации настаивают, что в программе не должны принимать участие граждане, отказавшиеся от натуральных льгот в пользу монетизации. По словам Фариды Яркаевой, ни в одном из документов четко не указано, о каких категориях граждан идет речь.

В федеральном бюджете на 2020 год на лекарственное обеспечение пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, выделено 10,15 млрд руб. Эти деньги будут распределены между всеми регионами. Большая часть субъектов будет закупать определенные препараты на аукционах и предоставлять их пациентам. Несколько регионов проведут пилотные проекты по лекарственному возмещению, когда пациентам необходимо будет доплатить за лекарство. Участие субъектов в пилотах добровольное. Хотя, как отметил Рамил Хабриев, логично было бы выбрать несколько регионов с отличающейся финансовой ситуацией, разным географическим положением, чтобы масштабировать их опыт в дальнейшем в зависимости от типа субъекта.

Елена Калиновская

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