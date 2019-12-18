GEN назвала TOP10 компаний по капитализации за 2019 год

Издание Genetic Engineering & Biotechnology News (GEN) составило ТОП 10 компаний по рыночной капитализации за 2019 году. Общая капитализация всех участников рейтинга составила 1,79 трлн долл. США. Этот показатель на 2,9% меньше, чем в 2018 году (1,84 трлн долл. США), но на 4% выше, чем в 2017 году (1,72 млрд долл. США).
Самое большое снижение рыночной капитализации по сравнению с 2018 годом у компании Pfizer («Пфайзер»), которая заняла 5-е место. Год назад она была второй.
За последние три года самое большое падение рыночной капитализации пережила компания Bayer («Байер»), которая заняла бы 12-е место в расширенном рейтинге.
Как и в прошедшем году в рейтинг не попала компания Bristol-Myers Squibb («Бристо-Майерс Сквибб») с рыночной капитализацией 95,9 млрд долл. США, хотя ее показатель вырос на 11,2%.
Илья Дугин
pharmvestnik