GEN назвала TOP10 компаний по капитализации за 2019 год

Самое большое снижение рыночной капитализации по сравнению с 2018 годом у компании Pfizer («Пфайзер»), которая заняла 5-е место. Год назад она была второй.

За последние три года самое большое падение рыночной капитализации пережила компания Bayer («Байер»), которая заняла бы 12-е место в расширенном рейтинге.

Как и в прошедшем году в рейтинг не попала компания Bristol-Myers Squibb («Бристо-Майерс Сквибб») с рыночной капитализацией 95,9 млрд долл. США, хотя ее показатель вырос на 11,2%.

Илья Дугин

pharmvestnik