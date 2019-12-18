Фармпроизводитель «ПФК Обновление» полностью перешел на выпуск маркированных лекарств

Компания будет наносить код Data Matrix на каждую упаковку и отправлять данные в государственную систему маркировки. Торжественное мероприятие по переходу на выпуск «цифровых» упаковок состоялось на предприятии в присутствии вице-губернатора Новосибирской области — Сергея Николаевича Сёмка.

«Новосибирская область — в числе лидеров в России по готовности к переходу на новую систему мониторинга движения лекарственных средств. Система направлена на борьбу с фальсификацией и на достижение высокого уровня безопасности медицинских препаратов для потребителей. Главное — это здоровье человека. Цифровая маркировка поможет отслеживать, где, кем произведено лекарство, что оно имеет необходимые характеристики», — заявил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Сёмка.

Первая партия с цифровыми кодами была произведена «ПФК Обновление» в июне 2019 года. В целом на текущий момент уже выпущено 26 млн маркированных упаковок 80 наименований. Сегодня на выпуск маркированных препаратов были переведены все линии компании.

Отгрузка маркированной продукции АО «ПФК Обновление» дистрибьюторам, крупным аптечным сетям и розничным аптекам началась с октября 2019 года и в ближайшее время будет доступна потребителю.

«Досрочный переход таких крупных фармпредприятий как «ПФК Обновление» на маркировку всего объема выпускаемой продукции позволит участникам товаропроводящей цепи заранее отработать свои процессы не в тестовом, а уже в продуктивном контуре, причем на достаточно ощутимых объемах. Оператор, со своей стороны, полностью готов к прослеживанию всего объема препаратов. Все процессы уже отлажены при старте препаратов для 7ВЗН, полный мониторинг движения которых ведется с 1 октября», — сообщил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

«Внедрение маркировки лекарственных средств — еще один шаг к совершенствованию государственных механизмов в области обеспечения безопасности здоровья граждан.

Весь путь препарата от производителя до потребителя становится предельно прозрачным, что, в свою очередь, позволяет выстроить более эффективную систему товарооборота.

Для компании внедрение обязательной маркировки лекарственных средств стало приоритетной задачей, и мы горды тем, что не просто справились с ней, но сделали это первыми», — рассказал на мероприятии генеральный директор «ПФК Обновление» Владлен Калустов.

Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области Елена Хрусталева, сообщила: «Бюджетные фарм- и медучреждения Новосибирской области подключены на 98%, по частным организациям процент ниже. Хочу обратить внимание отстающих, что за несоблюдение установленных правил существует административная ответственность.

Положительный пример ПФК «Обновление» по переводу производственного процесса на новый формат с учетом маркировки лекарственных препаратов станет стимулом и для других производителей. Благодарим ПФК «Обновление» за проявленную инициативу».

Источник: ПФК Обновление

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