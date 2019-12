Продажи дешевых препаратов выросли почти втрое Фармпроизводитель «ПФК Обновление» полностью перешел на выпуск маркированных лекарств » The Guardian сообщила об игнорировании побочных действий лекарств у женщин Побочные действия лекарств у женщин практически игнорируются в клинических исследованиях, следует из статьи австралийских ученых в журнале Medical Journal of Australia. В докладе делается вывод о существовании гендерного уклона в медицине, пишет британская газета The Guardian. В результатах клинических исследований далеко не всегда указывают информацию о побочных действиях в зависимости от пола участника, зафиксировала автор исследования д-ра Черил Карсел. Поэтому препараты, которые уже вышли на рынок, могут вызывать более серьезную «побочку» именно у женщин. Более того, даже для создания экспериментальных моделей заболеваний в восьми из десяти терапевтических областей отбираются животные мужского пола. Илья Дугин

