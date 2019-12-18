The Guardian сообщила об игнорировании побочных действий лекарств у женщин

Побочные действия лекарств у женщин практически игнорируются в клинических исследованиях, следует из статьи австралийских ученых в журнале Medical Journal of Australia. В докладе делается вывод о существовании гендерного уклона в медицине, пишет британская газета The Guardian.
В результатах клинических исследований далеко не всегда указывают информацию о побочных действиях в зависимости от пола участника, зафиксировала автор исследования д-ра Черил Карсел. Поэтому препараты, которые уже вышли на рынок, могут вызывать более серьезную «побочку» именно у женщин.
Более того, даже для создания экспериментальных моделей заболеваний в восьми из десяти терапевтических областей отбираются животные мужского пола.
Илья Дугин
pharmvestnik