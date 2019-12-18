The Guardian сообщила об игнорировании побочных действий лекарств у женщин

В результатах клинических исследований далеко не всегда указывают информацию о побочных действиях в зависимости от пола участника, зафиксировала автор исследования д-ра Черил Карсел. Поэтому препараты, которые уже вышли на рынок, могут вызывать более серьезную «побочку» именно у женщин.

Более того, даже для создания экспериментальных моделей заболеваний в восьми из десяти терапевтических областей отбираются животные мужского пола.

Илья Дугин

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