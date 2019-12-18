Продажи дешевых препаратов выросли почти втрое

Доля самого низкого ценового сегмента выросла с 9% (YTD’10 2018) до 26% (YTD’10 2019), в то же время доля ценового сегмента от 100 до 300 рублей снизилась с 40% до 20% относительно всего рынка аптечных продаж лекарственных препаратов. Остальные сегменты остались практически без изменений относительно аналогичного периода предыдущего года.

Стоит отметить, что средняя цена на препараты-лидеры в сегментах в основном снизилась. Однако есть препараты, такие как «Кардиомагнил», «Мексидол», «Эликвис», у которых наблюдается значительное повышение средней цены (от 34% до 102%).

Анализ продаж в упаковках видно показывает, что объем продаж препарата «Ксарелто» вырос в два раза, а объем продаж «Прадакса» — на 83% относительно аналогичного периода 2018 года.

Тройки лидеров по сегментам остались практически неизменными по составу, за исключением ценового сегмента 300-500 рублей: «Ингавирин» и «Конкор» пришли на смену «Кагоцелу» и «Мексидолу».

Источник: AlphaRM

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