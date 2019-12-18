Массовый срыв аукционов Минздрав объяснил низкой квалификацией ответственных за закупки

«Совершенствование ценообразования позволило увеличить охват населения лекарственными препаратами, но при этом в случае недостаточной квалификации ответственных за закупки в регионах лиц повысило риск несостоявшихся закупок», – отметила министр, выступая на Совете законодателей 16 декабря.

По ее словам, уровень несостоявшихся закупок лекарственных препаратов, превышающий 33%, в 2019 году отмечен: по инсулинам в 21 субъекте из 86, по противоопухолевым препаратам в 4 регионах.

Глава Минздрав сообщила, что с 2020 года предусмотрена возможность заключать долгосрочные контракты (три года) на поставку лекарственных препаратов отдельным категориям граждан.

Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 г. число несостоявшихся аукционов увеличилось вдвое, до 60,8 тыс. Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Министерство таким образом пыталось выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

В Минздраве объяснили причину срывов аукционов тем, что заказчики неверно трактуют действующее законодательство.

Елена Сидорова

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