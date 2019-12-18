На Украине программой «Доступные лекарства» воспользовались более 1,7 млн человек

По состоянию на 16 декабря программой «Доступные лекарства» воспользовались 1,71 млн пациентов, пишет 112.ua со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

Врачи первичного звена выписали уже более 10 млн е-рецептов, из которых 8,7 млн пациенты уже погасили в аптеках. В среднем ежедневно врачи первичного звена выписывают своим пациентам более 50 тыс. е-рецептов.

Более 1 млн пациентов воспользовались программой трижды и больше, почти 250 тыс. пациентов – 10 и более раз. Только за последние тридцать дней к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов.

1 апреля 2017 года на Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства». В рамках программы используются только те лекарственные средства, международное непатентованное название которых содержится в Национальном перечне основных лекарственных средств. Лекарства проходили отбор с учетом уровней заболеваемости населения, распространенности болезней и смертности, доказательств сравнительной эффективности, а также отраслевых стандартов в сфере здравоохранения. В феврале 2019 года Минздрав утвердил новый перечень препаратов по программе «Доступные лекарства». В нем 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, за остальные надо доплатить разницу.

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