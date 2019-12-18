Fujifilm может купить подразделение диагностической визуализации Hitachi

Японская Fujifilm рассматривает покупку медицинского подразделения компании Hitachi, специализирующегося на производстве МРТ, КТ, ультразвуковых систем и рентген-аппаратов. По данным Reuters, сумма сделки может составить $1,56 млрд. Японская Fujifilm рассматривает покупку медицинского подразделения компании Hitachi, специализирующегося на производстве МРТ, КТ, ультразвуковых систем и рентген-аппаратов. По данным Reuters, сумма сделки может составить $1,56 млрд.

О переговорах сообщило издание Nikkei Asian Review, затем это подтвердил представитель Fujifilm. В компании рассчитывают, что покупка позволит укрепить позиции Fujifilm в сегменте медицинского оборудования. Сейчас она производит и реализует системы цифровой и компьютерной рентгенографии, аппараты цифровой маммографии, эндоскопическое оборудование, биохимические экспресс-анализаторы, пленку и т. д.

Выручка Hitachi за 2018 год составила $85,6 млрд, чистая прибыль – $3,316 млрд. В структуре выручки доходы медицинского подразделения достигают 20%.

Параллельно Fujifilm развивает фармацевтическое направление. В 2018 году она объявила о приобретении двух биотехнологических предприятий японской компании JXTG Holdings. В 2019 году концерн договорился о покупке биотехнологического производства Biogen из Дании за $890 млн.

Выручка медицинского подразделения Fujifilm за 2018 год составила $9,493 млрд, операционная прибыль – $891,6 млн. В общем объеме выручки концерна за 2018 год ($22,2 млрд) это более 41%.