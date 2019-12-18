Минпромторг установит льготную ставку НДС на мобильные медицинские комплексы

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект поправок в перечень медицинских изделий, которые облагаются льготной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Этот список предлагается дополнить медицинскими комплексами «на шасси транспортных средств», сшивающими аппаратами и другими медизделиями. Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект поправок в перечень медицинских изделий, которые облагаются льготной ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Этот список предлагается дополнить медицинскими комплексами «на шасси транспортных средств», сшивающими аппаратами и другими медизделиями.

В перечень медизделий, утвержденных постановлением Правительства РФ №688 от 15 сентября 2008 года, предлагается включить коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) медицинских комплексов на шасси транспортных средств (29.10.59.170), транспортных средств и прочего оборудования, не включенного в другие группировки (30.99.10.190), а также сшивающих аппаратов (32.50.50.110) и прочих медицинских изделий, в том числе хирургических, не включенных в другие группировки (32.50.50.190).

В сентябре 2019 года стало известно, что АО «Швабе» (входит в ГК «Ростех») претендует на статус единого поставщика мобильных медицинских комплексов, предназначенных для оказания помощи жителям труднодоступных и удаленных территорий.

Всего по нацпроекту «Здравоохранение» планируется закупить 1,3 тысячи таких комплексов – передвижных маммографов, флюорографов и фельдшерско-акушерских пунктов. Общий объем поставок с учетом двухлетней гарантии может составить 26,2 млрд рублей.