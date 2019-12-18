В ОЭЗ «Дубна» будут создавать инновационные реагенты для диагностики туберкулеза

276 рабочих мест создадут в ОЭЗ «Дубна» пять компаний, бизнес-планы которых 17 декабря одобрил Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области. Они планируют инвестировать в реализацию проектов свыше 1,33 млрд рублей.

Четыре из пяти компаний для реализации проектов не будут строить собственные объекты, они будут арендовать помещения в ОЭЗ. Так, ООО «НПО «Делфин Аква» для организации разработки и выпуска оборудования по производству дезинфицирующих средств на месте потребления необходимо до 300 кв. метров, 250 из которых – производственные площади.

Основное назначение предназначенных для этого автономных станций — получение на месте потребления методом электрохимического синтеза из водного раствора хлорида натрия дезинфицирующего средства Анолит для лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, предприятий коммунального хозяйства и пищевой промышленности, транспорта, сельского хозяйства, в условиях ЧС и т.д.

Ключевой заказчик автономных станций — Министерство здравоохранения Республики Мозамбик. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 374 млн руб., будет создано 34 рабочих места.

Целью проекта ООО «МЕДИПАЛТЕХ» является создание медицинских наборов инновационных реагентов для лабораторной диагностики туберкулеза «Гамма-стимул». До защиты проекта на Экспертном совете компанией была отработана технология производства, проведены исследования на материале 54 пациентов, выпущена опытная серия наборов (500 тестов), подготовлена заявка на патент и заключен договор на проведение клинических испытаний в рамках процедуры регистрации.

Общий объем инвестиций составит порядка 40 млн руб. Одним из учредителей и инвестором проекта выступает компания ООО «Медипал-Онко», входящая в десятку фармацевтических лидеров-поставщиков по госконтрактам на территории РФ. Стоит отметить, что среди партнеров и действующий резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Эйлитон», которая производит пластиковые расходные материалы, входящие в состав наборов «Гамма-стимул».

Покупатели продукции «МЕДИПАЛТЕХ» — больные туберкулезом и контактные с ними лица. Это также здоровые дети и подростки, регулярно проходящие скрининг по туберкулезу, — около 30 млн человек. В ходе реализации проекта планируется создать 32 рабочих места.

gmpnews