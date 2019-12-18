3M договорился с Altaris о продаже бизнеса по выпуску устройств для введения лекарств

Американский промышленный конгломерат 3M договорился о продаже подразделения по производству медицинского оборудования инвестиционной фирме Altaris Capital Partners за 650 млн долларов в рамках реализации плана по сокращению количества непрофильных активов. С учетом одобрения сделки регуляторными органами и других корректировок, 3M ожидает получить 650 млн в виде комбинации денежных средств, процентных ценных бумаг и 17% акций в виде неконтролирующей доли в новой компании.

«Наш бизнес по производству устройств для введения лекарств является ведущим поставщиком технологий трансдермальной и ингаляционной доставки. Эта сделка позволит нам сосредоточить больше ресурсов на нашем основном бизнесе в сфере здравоохранения, а также сохранить свою долю в стоимости бизнеса по производству данных устройств в ближайшие годы», — отметил в релизе председатель и исполнительный директор 3M Майкл Роман.

Ежегодный общемировой объем продаж продаваемого подразделения составляет около 380 млн долларов. 3M сохранит свой бизнес по производству компонентов устройств для трансдермального введения лекарств.

Компания ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2020 года. Около 900 сотрудников планируют присоединиться к новой компании после завершения продажи.

gmpnews