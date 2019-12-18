Компания «Фармасинтез» приобрела права на разработку инновационного препарата «Энцемаб»

Лекарственный препарат «Энцемаб» был разработан в «Институте химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского Отделения Российской академии наук» для лечения и профилактики клещевого энцефалита. Разработка «Энцемаба» была профинансирована Минпромторгом России в 2013-2015 годах в рамках госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

«Энцемаб» успешно прошел стадию доклинических исследований, результаты которых показали, что препарат не токсичен и иммунологически безопасен. Данный препарат дает возможность эффективной, экстренной профилактики и лечения клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) со значительно меньшим количеством побочных действий и превосходит аналоги по терапевтической эффективности.

По данным оперативного мониторинга, осуществляемого учреждениями Роспотребнадзора в 46 субъектах Российской Федерации, в 2018 году зарегистрировано 1508 случаев КВЭ, из них 22 случая закончились летальными исходами (показатель летальности составил 1,5%).

«Фармасинтез» намерен в ближайшее время провести клинические исследования лекарственного препарата «Энцемаб» и как можно скорее вывести инновационный препарат на российский рынок, а также в ряд стран, эндемичных по клещевому энцефалиту.

Содействие Институту в поиске индустриального партнёра для коммерциализации инновационной разработки и последующее юридическое сопровождение процесса заключения сделки оказывал Проектный офис «Продвижение» Минпромторга России (оператор Проектного офиса – ООО «Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП»).

gmpnews