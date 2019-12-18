Иностранные ветпрепараты в сегменте домохозяйств занимают 63% денежного объёма рынка

Российский рынок вет. ЛП формируется из двух основных сегментов: закупки домохозяйств и закупки агрокомплексов и фермерских хозяйств. Объём закупок домохозяйств по итогам периода с января по октябрь 2019 г. составил 18,1 млрд руб. в розничных ценах, включая НДС. По домохозяйствам основной объём закупок (92% от денежного объёма) естественно приходится на препараты для лечения домашних животных, ещё порядка 8% занимают препараты для сельскохозяйственных животных, такие цифры приводит в своем отчете за октябрь 2019 г. аналитическая компания RNC Pharma®.

Натуральный объём закупок за период составил 95,5 млн упак., здесь нужно учитывать, что разнообразие потребительских упаковок здесь не так велико, как на фармацевтическом рынке, и значительное количество вет. ЛП (порядка 27% стоимостного объёма рынка) продаётся поштучно. Ассортимент препаратов, реализующихся в виде дробных упаковок, достигает 270 наименований, здесь представлены самые разные фармгруппы, максимальные объёмы приходятся на вакцины линейки Нобивак компании «МСД» и противогельминтный препарат Мильбемакс («Эли Лилли»).

В региональном аспекте лидирует Центральный Федеральный округ, на него приходится 34% от общего денежного объёма рынка и порядка 24% от объёма в упаковках. Вторую строчку занимает Приволжский Федеральный округ, у него соответственно 18,4% в денежном и 20,7% в натуральном выражении. Интересно, что объём продаж вет. ЛП в Москве (3,2 млрд руб.) за период с начала текущего года в целом сопоставим с общим объёмом рынка по всему ПФО (3,3 млрд руб.). При этом ассортимент препаратов, представленных на локальных рынках, довольно серьёзно различается.

Заметные отличия в ассортименте проявляются и в отношении средних цен на локальных рынках, наиболее дорогие препараты представлены в ЦФО, здесь каждая потребительская упаковка (включая дробные) стоила для потребителя в среднем 270 руб. Минимальные средние цены зафиксированы в отношении Сибирского ФО (146 руб.) и Дальневосточного ФО (157 руб.). Если не считать Москвы и Московской области, то максимальная средняя стоимость в расчёте на упаковку зафиксирована так же в Нижнем Новгороде (297 руб.) и Красноярске (283 руб.).

Всего в сегменте домохозяйств в текущем году представлено 182 компании-производителя, 92 из них представлены российскими предприятиями. Суммарная доля российских корпораций на рынке составляет 37% в денежном выражении и порядка 60% в натуральном выражении.

Абсолютным лидером за период является «МСД», компания занимает 17,8% денежного объёма рынка и порядка 6,1% от натуральных объёмов. Компания представляет на рынке 28 торговых марок, причём 67% продаж приходится на линейку средств для уничтожения эктопаразитов Бравекто. Вторая строчка у российской «Агроветзащиты», компания контролирует 8,9% от общего денежного объёма рынка за период, при этом является абсолютным лидером в отношении натуральной доли – 18,5%. Портфель российской компании в сегменте домохозяйств представлен 61 торговой маркой из которых почти половина (49% денежного объёма) приходится на линейку препаратов Барс. Торговая марка представлена целым рядом препаратов, среди которых инсектоарикацидные средства (от блох и клещей), средства уничтожения эктопаразитов и даже антибактериальные препараты (в частности, глазные и ушные капли).

Объём закупок вет. ЛП российскими домохозяйствами в разрезе по федеральным округам за январь-октябрь 2019 г.

gmpnews