Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «ВЗН»

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 635 321 075,40
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Алемтузумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 573 405 311,38 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 572 280 000,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 701 019 707,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 125 мкг
Начальная (максимальная) цена контракта: 959 026 337,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 487 507 646,52 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Терифлуномид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 989 797 120,56 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 929 697 319,98 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 623 039 625,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 948 581 200,71 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 545 725 078,47 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 891 947,34 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 583 990 120,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 385 328 040,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
– Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 706 230 000,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 13.01.2020 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik