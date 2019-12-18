Депутаты приняли закон об усилении контроля за оборотом спиртосодержащих лекарств

Документом предлагается внести в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» изменения, направленные на усиление контроля за оборотом и производством фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) и спиртосодержащих лекарственных средств.

Законопроект направлен на усиление контроля за использованием фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) в качестве сырья для производства нелегальной алкогольной продукции.

Документом вводится:

— обязанность производства этанола только в месте производства этилового спирта и только организациями, имеющими одновременно две лицензии: лицензию на производство, хранение и поставки этилового спирта и лицензию на производство лекарственных средств;

— обязанность передачи этилового спирта для производства этанола только посредством коммуникаций, оснащенных автоматическими средствами измерения (счетчиками);

— запрет на производство этанола и спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий на основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта;

— запрет реализации этанола организациям оптовой торговли.

Лица, имеющие на момент официального опубликования федерального закона лицензии на производство этанола, обязаны в течение одного года получить лицензию на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта.

Ожидается, что закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Елена Сидорова

pharmvestnik