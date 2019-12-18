Депутаты приняли закон о взаимозаменяемости лекарств

Документом предусмотрено право Правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточнены понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, документом определяется, по какой формуле будет устанавливаться цена взаимозаменяемых лекарственных препаратов при госзакупках.

«Будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию. Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах нa предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», — сказал журналистам зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Законом также устанавливаются полномочия правительства закупать незарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

13 декабря «ФВ» писал о том, что Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором представила свои поправки в законопроект и предостерегла от принятия поспешных невыверенных регуляторных решений в связи с рассмотрением Госдумой законопроекта о взаимозаменяемости лекарственных средств.

Комментируя «ФВ» принятие закона в окончательном чтении, в пресс-службе AIPM отметили: «Ничего в новой редакции документа не учтено. Она ничуть не лучше предыдущей, и проблем с законом будет много».

Елена Сидорова

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