Власти США обвинили CVS в мошенничестве в отношении программ Medicare и Medicaid

Минюст США принял к рассмотрению заявление добровольного информатора, который обвинил Omnicare в нарушении Закона о неправомерных претензиях. Как говорится в заявлении, компания ненадлежащим образом поставляла лекарственные препараты пациентам в домах престарелых, интернатах для людей с особыми потребностями и лечебных учреждениях для хронических больных.

Согласно иску, направленному в федеральный суд Манхэттена, Omnicare часто поставляла лекарственные препараты по истекшим рецептам в период с 2010 по 2018 годы и предоставляла счета на десятки тысяч долларов США. Среди препаратов противосудорожные средства, антидепрессанты и антипсихотики.

CVS приобрела Omnicare в 2015 году.

Илья Дугин

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