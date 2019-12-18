Власти США обвинили CVS в мошенничестве в отношении программ Medicare и Medicaid

Власти США обвинили аптечную сеть CVS Health Corp («Си-Ви-Эс Хелс Корп») и ее подразделение Omnicare («Омникер») в мошеннических действиях по государственным страховым программам для пожилых людей и инвалидов, сообщает Reuters. По версии следствия, аптечная сеть снабжала пациентов лекарственными препаратами без надлежащих рецептов.
Минюст США принял к рассмотрению заявление добровольного информатора, который обвинил Omnicare в нарушении Закона о неправомерных претензиях. Как говорится в заявлении, компания ненадлежащим образом поставляла лекарственные препараты пациентам в домах престарелых, интернатах для людей с особыми потребностями и лечебных учреждениях для хронических больных.
Согласно иску, направленному в федеральный суд Манхэттена, Omnicare часто поставляла лекарственные препараты по истекшим рецептам в период с 2010 по 2018 годы и предоставляла счета на десятки тысяч долларов США. Среди препаратов противосудорожные средства, антидепрессанты и антипсихотики.
CVS приобрела Omnicare в 2015 году.
Илья Дугин
pharmvestnik