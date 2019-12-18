АСНА займется развитием новых форматов ритейла

Объединяются в группу

По данным AlphaRM, АСНА, которая со следующего года меняет свой статус и становится группой компаний, занимает долю в 13,2% аптечного сегмента России. Это крупнейшее объединение, партнерами которого являются как средние сети с 300-400 точками, так и одиночные аптеки.

Ротация аптек в 2019 году в АСНА была ожидаема. Компания приросла участниками на 14%, покинули компанию 5%, связано это было в большинстве случаев с закрытием или перепродажей. Таким образом общий прирост составил 9%. Причем были случаи, когда аптека выходила из системы, и после недолгого плавания в других «океанах» возвращалась обратно в АСНА.

Вызовы, которые приняла АСНА в текущем году, безусловно, отразились на стратегии развития компании. Напомним, она оказалась в центре внимания профильных СМИ в связи с неплатежами отдельных аптечных сетей, партнеров АСНА, дистрибутору «Катрен», а также сложным переговорным процессом с производителем «Гротекс».

Однако позиция руководства АСНА на протяжении всех лет существования неизменна, они заявляют о том, что расценивают вызовы не иначе как возможности для своего дальнейшего развития, расширяя инструментарий, который позволяет участникам и партнерам компании продолжать развиваться на рынке.

«Сейчас ритейл меняется настолько стремительно, что многие не успевают отследить происходящее. И это только начало. Поэтому мы обязаны предвосхитить все риски, превратив их в возможности», — заявил генеральный директор АСНА Александр Шишкин, выступая в ходе конференции с партнерами, которая состоялась в начале декабря в Сочи.

По его мнению, основные вызовы, с которыми предстоит столкнутся всему аптечному сегменту, связаны с активным развитием e-commerce и ужесточением взаимоотношений производителей и аптек. И в этом отношении именно мелкая и средняя розница находятся в более выгодном положении, чем крупные федеральные сети.

Тестируют онлайн

Развитие электронной коммерции, по словам Александра Шишкина, трансформирует менталитет покупателей — аптекам надо быть к этому готовыми. Поэтому АСНА разработала для своих участников ряд решений, которые самостоятельно мелким сетям реализовать будет дорого или практически невозможно.

АСНА развивает сотрудничество с такими онлайн-площадками, как Wildberries, OZON и «Беру». Однако совокупная выручками продаж товаров через маркетплейсы сейчас составляет менее 0,1%. Кроме того интересы партнеров ограничены регионами Москва и Санкт-Петербург.

Как пояснил Александр Шишкин, работая в онлайн, АСНА не вредит интересам аптек—участников, но при этом тестирует возможности развития, в том числе и на интернет-площадках.

«Глупо предполагать, что производители сейчас не оценивают возможности «онлайна». Наша задача — закрепиться на этом рынке в том числе», — подчеркнул Александр Шишкин.

Производитель в свою очередь закручивает гайки, выставляя более жесткие условия взаимоотношений с аптеками, требуя максимальной прозрачности отчетов. Ответ АСНА — заключение двухлетних договоров поставок, которые гарантируют сторонам стабильность и уверенность в партнерстве.

Трансформация АСНА

Что требуется от сетей партнеров, так это готовность быстро реагировать на происходящие изменения и перестраивать свою работу с учетом предоставляемых АСНА инструментов. В этом случае у сетей будет возможность выйти на совершенно иной уровень доходности, уверены руководители компании.

Впрочем, меняется и сама АСНА. Как рассказал управляющий партнер ассоциации Александр Кондратьев, в 2020 году она становится группой компаний.

Основные направления развития ГК — работа с производителями в плане маркетинга, развитие собственной логистики и расширение проекта по франчайзингу. Кроме того, свою работу уже начал центр обучения: запущена онлайн-программа «яПровизор» и разработано несколько продуктов в рамках проекта «лизинг».

Процесс интеграции аптек в ассоциацию не ограничивается Россией. Сегодня представительства АСНА открыты в Белоруссии, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Причем, эти рынки рассматриваются не только с точки зрения интеграции аптек в структуру группы компаний АСНА, тщательно изучается и рынок локальных производителей в качестве возможных поставщиков высокомаржинальных продуктов.

Как стало известно «ФВ», в планах АСНА зарегистрировать в 2020 году собственную торговую марку в европейских странах с целью продвижения продуктов через глобальные маркетплейсы. А также открыть филиал во Вьетнаме и развивать отношения с дистрибуторами Юго-Восточной Азии.

В поисках эксклюзива

Проект по насыщению аптек высокомаржинальными продуктами АСНА развивает уже второй год. И если на начальном этапе самым сложным было убедить аптеки в необходимости работать с такими препаратами, но в настоящий момент аппетит розницы заметно вырос. Сейчас в общем обороте препаратов доля эксклюзивных брендов составляет 9,3%. Это 414 SKU. В планах — увеличение до 17%.

Как показало время, стратегия оправдывает себя и в условиях резких изменений бизнес-процессов всего ритейла. Отмена ЕНВД поставила некрупную розницу практически в безвыходное положение, работа с высокомаржинальными продуктами помогает нести налоговое бремя, не теряя при этом уровень своей общей доходности бизнеса. В 2020 году к проекту будет подключено 10 тысяч аптек.

Другие направления работы в следующем году связаны с развитием логистики: сейчас в рамках партнерства с логистическими компаниями открыто 7 складов в разных регионах России, в ближайшее время будут запущены еще два в Санкт-Петербурге и Москве.

АСНА продолжит удивлять игроков рынка своим креативным подходом к формированию новых трендов. В декабре компания запустила новый формат аптеки: мультиформатная розничная точка, которая нацелена отвечать на широкий круг потребностей покупателей. На площади в 60-80 кв. м располагается зона продуктов питания, бытовой химии из натуральных и органических компонентов, постомат, кофейня и аптека.

По словам руководства АСНА, мультиформатный ритейл, который активно развивается прямо сейчас во многих странах мира, например в Китае, Великобритании, Испании, Португалии несомненно найдет свою нишу в России.

Оксана Баранова

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