Roche завершила сделку по приобретению Spark Therapeutics

Как отметили в Roche, все препятствия для завершения сделки преодолены. Недавно сделка получила одобрение от британского регулятора.

Изначально Roche планировала завершить сделку во II квартале 2019 года, однако для ее одобрения FTC понадобилось больше времени, чем ожидалось. Сумма сделки составляет 4,3 млрд долл. США (114,5 долл. за акцию).

Сделка призвана расширить портфель препаратов Roche для лечения гемофилии A за счет экспериментальных препаратов Spark Therapeutics, в т.ч. SPK-8011. Швейцарская компания продает препарат Hemlibra (emicizumab).

Илья Дугин

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