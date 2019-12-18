«Фармасинтез» подал заявление о регистрации первого дженерика эверолимуса

«Фармасинтез» планирует выпускать таблетки по 2,5, 5 и 10 мг на площадках в Санкт-Петербурге, Братске и в Китае.

С 2020 года эверолимус будет внесен в перечень лекарств программы 12 высокозатратных нозологий (ВЗН). Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств попросила компанию-оригинатора снизить цену на препарат на 20%. Как сообщал «ФВ», Novartis пошел навстречу комиссии. Согласно расчетам компании средняя стоимость двух существующих схем лечения составляет 156 тыс. руб. в год, а схема с их препаратом — 145,7 тыс. руб. Иммуносупрессивный препарат принимается при трансплантации органов и в терапии онкологических заболеваний. В перечень 12 ВЗН он включен как препарат для лечения пациентов, перенесших пересадку органов.

В 2020 году у Novartis заканчивается срок патента на это лекарство. Его включение в перечень с 2020 года — шанс успеть расширить рынок и единолично поставлять препарат до выхода дженериков.

Елена Калиновская

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