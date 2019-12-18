Для венчурного фонда Минпромторга и РВК выбрали управляющую компанию

Российская венчурная компания (РВК) завершила отбор управляющей компании венчурного фонда, который займется вложениями средств федерального бюджета в фармацевтические и медицинские проекты. Победителем стала компания «Юникорн Кэпитал Партнерс», связанная с «РусБио Венчурс».

РВК в июле 2019 года объявила конкурс на отбор управляющей компании венчурного фонда «ФармМедИнновации» Минпромторга и РВК. Помимо «РусБио Венчурс», заявки подали «Экол и НК» менеджера Skolkovo Ventures Данилы Хорохордина и «ИТМО Венчурс партнерс». «РусБио Венчурс» получила наивысший балл по итогам отбора.

Для управления фондом «РусБио Венчурс» в конце октября 2019 года выступило соучредителем ООО «Юникорн Кэпитал Партнерс». Компания на 45% принадлежит гендиректору Алексею Виноградову, на 30% – ООО «РБВ Менеджмент» (аффилирована с «РусБио Венчурс»), на 15% – Максиму Горбачеву и на 10% – Петру Денисову.

«Юникорн Кэпитал Партнерс» предстоит распоряжаться 4,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных под инвестиции в перспективные проекты в фарммедпроме на 2019–2021 годы. Управляющая компания будет вкладывать 1% от общего объема вложений и получать на свое содержание до 2% в год от обозначенного или совершенного объема инвестиций.

«РБВ Менеджмент» создано в сентябре 2019 года, принадлежит менеджерам RBV Capital – партнеру компании Алексею Конову и инвестиционному директору Игорю Гонихину.

Алексей Виноградов работал в Inbio Ventures, в 2017-2018 годах возглавлял ее. Компания управляла фондом средств акционеров «Фармстандарта», который инвестировал в биотехнологические стартапы. Фонд появился из экспертного отдела основанной «Фармстандартом» компании «Генериум», рассказывал Vademecum Виноградов в 2015 году.