Продажа прав на бренд «Аквалор» обернулась иском в 1,84 млрд рублей Юридический консультант «Нижфарма» (входит в холдинг Stada CIS) компания Bryan Cave Leighton Paisner объяснила, в чем суть судебного разбирательства между «Нижфармом» и производителем БАД «Фармамед» на 1,84 млрд рублей. Оказалось, что это сумма налогов, которые «Фармамеду» пришлось выплатить за продажу «Нижфарму» прав на бренд «Аквалор». Сумма сделки, состоявшейся еще в 2013 году, составила 131 млн евро. Сумма сделки, состоявшейся еще в 2013 году, составила 131 млн евро. «Фармамед» и кипрская Butterwood Holdings Ltd продали в 2013 году «Нижфарму» права на линейку зарегистрированных в качестве медизделий средств от насморка и боли в горле на основе морской воды «Аквалор». Как заявили в Bryan Cave Leighton Paisner, «Фармамед» применил схему по уходу от уплаты налога на прибыль со сделки. На это указывает, например, то, что сделка проходила через аффилированные компании в офшорных юрисдикциях. Налоговые органы (ИФНС №23 по Москве) посчитали, что фактическим продавцом выступил «Фармамед» и он должен уплатить положенный налог – 1,84 млрд рублей – в России. Теперь «Фармамед» пытается взыскать доначисленную сумму с «Нижфарма». Компания в июле 2019 года подала иск с таким требованием в Арбитражный суд Москвы, следующее заседание назначено на 19 декабря. «Нижфарм» не участвовал в создании этой нелегальной налоговой схемы, в частности, первый шаг этой схемы был сделан «Фармамедом» в 2010 году, за несколько лет до начала переговоров между компаниями», – сообщили в Bryan Cave Leighton Paisner. Тогда, в 2010 году, «Фармамед» продал права на товарный знак «Aqualor Аквалор» и 29 других знаков компании Elvinto Alliance Inc, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а сам продолжил использовать знак по лицензионному договору. Об этом говорится в материалах арбитража Московской области, где «Фармамед» пытался оспорить доначисления, но проиграл (это решение подтверждено в трех инстанциях). Владельцем офшора является Кирилл Филиппов, единственный акционер «Фармамеда». Представитель Elvinto Alliance Александр Сколбо, как доказала налоговая, был знаком с владельцем Филипповым на момент сделки и взаимодействовал с ним по этому поводу. Регистрационные удостоверения на медицинские изделия линейки «Аквалор» в 2013 году были переоформлены на вновь созданное ООО «Аквалор», которое учредили «Фармамед» и его гендиректор Евгений Ерофеев. В том же 2013 году Elvinto Alliance организовала кипрскую Butterwood Holdings Ltd, которая за 130,9 млн евро выкупила товарный знак «Aqualor Аквалор» и права на регистрацию раздельных знаков Aqualor и «Аквалор». Скобло рассказывал налоговой, что интересы Butterwood тоже представлял Кирилл Филиппов. Следующим этапом стала продажа этих прав «Нижфарму» за 131 млн евро. Чистая прибыль по сделке таким образом составила 100 тысяч евро, и только с этой суммы во всей комбинации был уплачен налог на прибыль. «Нижфарм» заключал договор и с ООО «Аквалор», но действие регудостоверений ограничивалось несколькими месяцами. Налоговая сочла сделки между Elvinto Alliance, Butterwood Holdings и «Нижфарм» притворными. В материалах суда указано, что «Фармамед» и «Нижфарм» взаимодействовали в ходе всего процесса продажи товарного знака, что подтверждается электронной перепиской. Верховный суд, куда обратился «Фармамед», оспаривая выводы налоговых органов, отказал компании в апреле 2019 года. В «Фармамеде» утверждает, что компания изначально планировала заключить сделку с «Нижфармом» через Elvinto Alliance. «Однако буквально незадолго до подписания договора юристы покупателя обратили внимание на необходимость удержать и заплатить в бюджет налог на прибыль у источника выплаты. Наша позиция была неизменна: все налоги начисляются сверх согласованной суммы в 131 млн евро, и тогда ЗАО «Нижфарм» предложило провести сделку через кипрскую компанию, выплаты в адрес которой позволяли покупателю применить соглашение об избежании двойного налогообложения и не платить налог у источника. Мы приняли это предложение, но настояли на включении в договор оговорки о том, что налоги, если они будут применимы, исчисляются сверх цены», – сообщил Vademecum управляющий партнер бюро присяжных поверенных «Фрейтак и сыновья» Николай Фрейтак, представляющий интересы «Фармамеда». В Bryan Cave Leighton Paisner Russia, напротив, утверждают, что в договоре о приобретении бизнеса «Аквалора» прямо не прописано, что «Нижфарм» обязан возместить «Фармамеду» сумму налога на прибыль: «На практике уплата таких значительных сумм всегда четко и детально прописывается в договорах». Источник: Арбитражный суд Москвы vademec