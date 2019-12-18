«ПСК Фарма» в два раза увеличивает инвестиции в развитие подмосковного завода

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» в два раза увеличивает инвестиции в проект и намерена приступить к строительству второй очереди фармацевтического завода по производству лекарственных средств.

На заседании Экспертного совета, которое 17 декабря провел заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, единогласно одобрен актуализированный бизнес-план действующего резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ПСК Фарма». Основные изменения по многим пунктам проекта скорректированы в сторону увеличения.

У резидентов особых экономических зон всегда есть возможность адаптировать свои проекты под реалии сегодняшнего дня, — прокомментировал Вадим Хромов. – То, что индийский инвестор российского фармзавода готов в два раза увеличить объем заявленных первоначально средств и намерен расширять разработку и производство лекарственных препаратов, в первую очередь говорит о его уверенности в успехе реализации данного проекта в Подмосковье.

Сегодня, когда поставлена задача модернизации фармпромышленности и увеличения на рынке отечественных медицинских препаратов, создание подобных производств полного цикла способствует снижению зависимости от иностранных поставщиков, добавил Вадим Хромов.

Резидент ОЭЗ «Дубна» уже ввел в эксплуатацию 1-ю очередь — Научно-производственный комплекс площадью 13 875 кв. метров. Корректировка предполагает уже в январе 2020 года начать проектирование 2-й очереди строительства – помещения под цеха разработки, производства, а также складские помещения для нового таблеточного цеха площадью 3 000 кв. метров. Окончание строительства запланировано на третий квартал 2021 года.

Также представленная «ПСК Фарма» заявка на изменения в ранее заключенное соглашение о ведении в ОЭЗ «Дубна» технико-внедренческой деятельности предусматривает двукратное увеличение инвестирования в первоначальный проект — с 987 млн руб. до 1,8 млрд руб.

В настоящее время компания проводит многочисленные исследования в рамках процесса регистрации лекарственных средств, — рассказала и.о. генерального директора ООО «ПСК Фарма» Евгения Шапиро. — Нами уже получены регистрационные удостоверения на некоторые наши препараты для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких. Также в новом бизнес-плане нами была заявлена новая линейка высокотехнологичных генно-инженерных лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Учитывая, что сегодня отечественных фармпроизводителей не так много, а по многим лекарственным наименованиям в линейке «ПСК Фарма» и вовсе отсутствует отечественный производитель, можно рассчитывать, что лекарственные средства собственной разработки и производства «ПСК Фарма» после запуска завода и выхода на полную мощность получат уникальные условия для выхода на рынок.

gmpnews