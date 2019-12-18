В 2020 году ПФК «Обновление» намерено запустить несколько новых производств

В середине 2020 года ПФК «Обновление» намерено открыть в Сузуне (Новосибирская обл.) еще одну производственную площадку по выпуску до 15 видов мазей. Сейчас эту продукцию компания производит в тестовом режиме на основной площадке в Новосибирске. Здесь отрабатываются технологии и методы контроля за производством, которое будет размещаться в Сузуне. В месяц на новом производстве компания планирует выпускать около 40 млн упаковок мазей.

На основной площадке в Новосибирске в первом квартале 2020 года компания намерена запустить пятиэтажный цех по производству таблетированной формы лекарственных препаратов.

Его запуск позволит нам увеличить производственные мощности более чем в 2 раза. С этими мощностями мы сможем обеспечивать весь сформированный спрос на продукцию. Всего на площадке будут выпускаться более 180 позиций. За счет запуска нового производства мы получим самый диверсифицированный портфель в России, — пояснил замдиректора по маркетингу и рекламе Денис Лубов.

В 2020 году на этой же площадке будут построены еще два новых комбинированных цеха. В них разместится производство гормонов, витаминов и антибиотиков. Объем инвестиций в проекты в компании не называют, но отмечают, что всего в 2020 году намерены вложить в новосибирскую площадку до 1 млрд рублей.

На производственной площадке в Сузуне недавно мы запустили полномасштабное галеновое производство. Сейчас там выпускается настойка валерианы, пустырника, эхинацеи, прополиса и т.д. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей, — сообщил генеральный директор АО ПФК «Обновление» Владлен Калустов.

По его оценкам, за счет запуска производства компания сможет нарастить свою долю на рынке в этом спектре продукции в упаковках с 10-15% до 25%.

Владлен Калустов так же отметил, что задача ПФК «Обновление» на ближайшие два года — занять первые места в категории продукции по цене от 100 до 300 рублей. «У нас есть для этого все возможности. В квартал, в среднем, мы выводим на рынок 8-10 препаратов. Это очень много. Причем в течении 3-8 месяцев с этим препаратом мы занимаем до 15-20% рынка в упаковках и до 50% рынка в денежном выражении», — пояснил гендиректор.

Было уточнено, что сегодня компания выпускает каждую 30 упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача — к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год. За границу ПФК «Обновление» продукцию поставлять пока не планирует, несмотря на запросы, поступающие из стран СНГ. Как пояснил Владлен Калустов, пока компания закрывает потребности российского рынка и производит меньше, чем требует отечественный потребитель.

По материалам infopro54.ru

gmpnews